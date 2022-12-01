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12 января, 11:14
Новости

В Калмыкии стартовал всероссийский конкурс «Участковый глазами детей»

В Калмыкии стартовал всероссийский конкурс «Участковый глазами детей»

Он посвящен 100-летию со дня образования службы. Принять участие в нем могут дети и внуки сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Творческое состязание пройдет по четырем номинациям: «Гражданственность и патриотизм», работы о мероприятиях, посвященных значимым историческим событиям и памятным датам, «Профессия - участковый уполномоченный полиции», а также художественные работы о повседневной деятельности участковых. Итоги регионального этапа подведут 23 января.

Фото: https://t.me/mvdkalmykia

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