Она была создана в сентябре прошлого года. Её воспитанники смогут реализовать свой творческий потенциал в современных студиях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием и специализированным программным обеспечением.
А именно обучиться графическому дизайну, анимации и 3D графике; фото и видеопроизводству; изучить основы звукорежиссуры и современной электронная музыки; освоить интерактивные технологии.
12 января, 10:59
Сегодня в Элисте, на базе Колледжа искусства имени Чонкушова начнет работу Школа креативных индустрий
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