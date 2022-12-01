Сегодня в Элисте, на базе Колледжа искусства имени Чонкушова начнет работу Школа креативных индустрий

Она была создана в сентябре прошлого года. Её воспитанники смогут реализовать свой творческий потенциал в современных студиях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием и специализированным программным обеспечением.



А именно обучиться графическому дизайну, анимации и 3D графике; фото и видеопроизводству; изучить основы звукорежиссуры и современной электронная музыки; освоить интерактивные технологии.