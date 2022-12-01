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12 января, 11:29
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Калмыцкие спортсмены приняли участие в межрегиональных тренировочных сборах по тхэквондо

Калмыцкие спортсмены приняли участие в межрегиональных тренировочных сборах по тхэквондо

Занятия проходили в Ульяновской области, в городе Сенгилей. Их посетили Вероника Базаева и Даяна Бадмаева с тренером Арсланом Мальмаковым. Тренировки проходили под руководством заслуженного тренера России, доктора педагогических наук Евгения Головихина.

Также ребятам удалось встретиться с известным спортсменом Владимиром Минеевым. Как отмечают участники, сборы прошли динамично, познавательно и интересно. Они смогли обменяться опытом, узнали о новых приемах. Ведь впереди у спортсменок важные соревнования – первенство ЮФО по тхэквондо. Турнир состоится в Элисте с 10 по 13 февраля.

Фото из соцсетей “Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва” РК.

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