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8 ноября, 13:23
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В Калмыкии стартовал ралли-рейд «Великая степь».

В Калмыкии стартовал ралли-рейд «Великая степь».

Среди участников - гонщики степного региона. Для них - это возможность набраться опыта для участия в более масштабных заездах. На старт вышли 20 экипажей багги, 40 участников со всей России. Соревнования проходят в нескольких категориях среди легковых автомобилей и полноприводных мотовездеходов. Задача заключается в том, чтобы преодолеть расстояние по максимально верному маршруту и выполнить все дополнительные задания.

Напомним, в следующем году в степном регионе планируется проведение Всероссийских соревнований по ралли-рейдам и первый внедорожный марафон протяжённостью 3000 км. Более 150 экипажей из разных регионов страны проедут по территории Калмыкии, Ставропольского края, Астраханской и Ростовской областей. По словам организаторов, калмыцкие степи хорошо подходят для проведения таких состязаний.

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