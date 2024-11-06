В Калмыкии стартовал ралли-рейд «Великая степь».

Среди участников - гонщики степного региона. Для них - это возможность набраться опыта для участия в более масштабных заездах. На старт вышли 20 экипажей багги, 40 участников со всей России. Соревнования проходят в нескольких категориях среди легковых автомобилей и полноприводных мотовездеходов. Задача заключается в том, чтобы преодолеть расстояние по максимально верному маршруту и выполнить все дополнительные задания.

Напомним, в следующем году в степном регионе планируется проведение Всероссийских соревнований по ралли-рейдам и первый внедорожный марафон протяжённостью 3000 км. Более 150 экипажей из разных регионов страны проедут по территории Калмыкии, Ставропольского края, Астраханской и Ростовской областей. По словам организаторов, калмыцкие степи хорошо подходят для проведения таких состязаний.