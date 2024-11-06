Ансамбль «Алтн» Калмыкии выступит в Кремлевском Дворце
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Сегодня детский танцевальный ансамбль «Алтн» примет участие в гала-концерте Национальной премии в области хореографии.
Накануне в концертном зале «Космос» завершилась конкурсная программа Международной Национальной премии «Гордость страны».
Детский танцевальный ансамбль Калмыкии «Алтн» победил в конкурсе. За исполнение танца «Плетень» коллектив награжден званием Лауреата I степени.
Сегодня в Государственном Кремлёвском Дворце юные артистки из Калмыкии удостоились чести выступить на главной сцене страны.
Юные участники ансамбля «Алтн» и руководитель Наталья Нарин-Шаринова принимают поздравления за победу на конкурсе.
Видео и фото: Дворец детского творчества