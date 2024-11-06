8 ноября, 17:36
 8 °C
105,57
98,07
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 ноября, 13:29
НовостиСобытиеКультура

Ансамбль «Алтн» Калмыкии выступит в Кремлевском Дворце

Ансамбль «Алтн» Калмыкии выступит в Кремлевском Дворце

Сегодня детский танцевальный ансамбль «Алтн» примет участие в гала-концерте Национальной премии в области хореографии.

Накануне в концертном зале «Космос» завершилась конкурсная программа Международной Национальной премии «Гордость страны».

Детский танцевальный ансамбль Калмыкии «Алтн» победил в конкурсе. За исполнение танца «Плетень» коллектив награжден званием Лауреата I степени.

Сегодня в Государственном Кремлёвском Дворце юные артистки из Калмыкии удостоились чести выступить на главной сцене страны.

Юные участники ансамбля «Алтн» и руководитель Наталья Нарин-Шаринова принимают поздравления за победу на конкурсе.

Видео и фото: Дворец детского творчества

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия