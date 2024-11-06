Сегодня состоялось 104-е заседание Избирательной комиссии Республики Калмыкия. В заседании приняли участие 9 членов комиссии с правом решающего голоса.
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На основании поступивших личных заявлений членов Городовиковской и Яшалтинской территориальных избирательных комиссий Республики Калмыкия, они досрочно освобождены от обязанностей с правом решающего голоса до истечения срока их полномочий.
Соответствующие изменения в составах территориальных избирательных комиссий Городовиковска и Яшалты будут внесены в ближайшее время и в сроки, установленные законодательством.
Фото: Избирательная комиссия Республики Калмыкия