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8 ноября, 12:16
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Сегодня состоялось 104-е заседание Избирательной комиссии Республики Калмыкия. В заседании приняли участие 9 членов комиссии с правом решающего голоса.

Сегодня состоялось 104-е заседание Избирательной комиссии Республики Калмыкия. В заседании приняли участие 9 членов комиссии с правом решающего голоса.

На основании поступивших личных заявлений членов Городовиковской и Яшалтинской территориальных избирательных комиссий Республики Калмыкия, они досрочно освобождены от обязанностей с правом решающего голоса до истечения срока их полномочий.

Соответствующие изменения в составах территориальных избирательных комиссий Городовиковска и Яшалты будут внесены в ближайшее время и в сроки, установленные законодательством.

Фото: Избирательная комиссия Республики Калмыкия

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