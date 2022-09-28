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9 ноября, 15:43
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В Калмыкии стартовал прием заявок

В Калмыкии стартовал прием заявок

Сегодня в Минсельхозе республики стартовал прием заявок на финансовое возмещение производителям части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Регион получил дополнительную субсидию для поддержки сельхозпроизводителей. Общая сумма бюджета на это направление увеличилась в 2 раза по сравнению с прошлым годом и составила более 40 млн руб. Отметим, в прошлом году субсидии были выданы 52 фермерам. Распоряжением Правительства России Калмыкия вошла в число 64 регионов, которым предоставлены межбюджетные трансферты.

В настоящее время в республике более 340 сельхозорганизаций занимаются производством и реализацией зерновых культур.

 

Фото - из свободных источников

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