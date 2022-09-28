Рифат Сабитов: «Ведется беспрецедентная, беспощадная информационная война против нашей страны»

В настоящее время совершаются попытки дискредитировать действия руководства страны, наших СМИ, специальной военной операции, попытки переписать историю. Об этом заявил заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов во время интервью телеканалу «Россия 24. Татарстан».

Руководство холдинга ВГТРК уделяет особое внимание противодействию распространения ложной информации.

«Общество всегда испытывает потребность в оперативной, правдивой, достоверной информации. Это самое главное, ценное. Я благодарен всем нашим коллегам в региональных филиалах. Сегодня все достойно выполняют свою задачу», — отметил Рифат Сабитов.

В качестве доказательства он привел данные социологических измерений.

«Они показывают, что аудитория доверяет нам. Самое смотрибельная программа, предмет нашей гордости, – «Вести. Время местное» в 21.05», — сообщил Рифат Сабитов.

Рифат Сабитов принял участие в праздновании 95-летия «Радио Татарстана». В 1927 году впервые в эфире прозвучало легендарное «Казан сөйли. Говорит Казань».

https://trt-tv.ru/news/rifat-sabitov-vedetsya-besprecedentnaya-besposhhadnaya-informacionnaya-vojna-protiv-nashej-strany/