В Калмыкии стартовал открытый конкурс на лучший эскизный проект ордена Басана Городовикова
Предложить свою идею может каждый, причем сразу несколько вариантов. Напомним, инициатива увековечить имя великого сына калмыцкого народа, прославленного военачальника, общественно-политического деятеля, Героя Советского Союза, Героя Калмыкии принадлежит Главе республики.
Бату Хасикова единогласно поддержали депутаты Народного Хурала. Награда будет присуждаться за выдающиеся заслуги в различных отраслях народного хозяйства, науки, культуры, за успехи в воспитании молодежи, развитии спорта, подготовке кадров, укреплении правопорядка и законности. Проекты эскизов будет оценивать конкурсная комиссия, в состав которой вошел атаман Калмыцкого казачьего округа Эрдни Манжиков. В первую очередь, учитывается оригинальность авторского замысла, содержание и качество его подачи.