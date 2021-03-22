Свой праздник отмечают цыгане всего мира

Это древний народ, о котором, по данным историков, было известно еще с VI века. Но официально эта дата была устанволена 8 апреля 1971 года в Лондоне. Там состоялся I Конгресс цыган.

Этот праздник отмечают не только сами представители этноса, но и почитатели их культуры. Загадочный народ, живущий рядом и, в то же время, особняком. Они всегда на виду, но их повседневная жизнь скрыта от посторонних глаз.

По данным переписи 2010 года в нашем регионе цыганская диаспора насчитывает 696 человек, 309 из них живут в столице. Это даже меньше одного процента от общего числа населения республики. Однако, они как никто другой, сохранили свои этнические обычаи и традиции.

Как на самом деле живут элистинские цыгане и какие предрассудки о них существуют - из первых уст узнавала наша съемочная группа

Любовь к цыганским песням у Заслуженной артистки Калмыкии Татьяны Бузылевой в крови. Ее отец - оседлый цыган – сам занимался музыкой и приучил к творчеству детей. Двое из них - Татьяна и ее сестра - стали артистами.

Культура цыган богата и разнообразна. Это связано с широким распространением этноса по миру и насыщенной историей. Один из ярких представителей народа – Николай Сличенко – актер, певец, Народный артист СССР. Парта с его именем находится в классе Героев элистинской школы №2. Здесь учатся 23 ребенка из цыганских семей. Они с гордостью рассказывают о своем великом сородиче.

А вот о том, что цыгане не любят пускать чужаков в свой монастырь, мы убедились лично. Наверное, потому мифы об этом загадочном народе кочуют во времени и пространстве. В Элисте большинство цыган проживает в юго-западном районе. Здесь они заселили целые улицы. Многочисленные семьи, как, например, у Тамары Павленко - достигают 60-70 человек. Несколько поколений живут, если и не в одном доме, то дружным коллективом, где каждый занят своим делом.

Как никто другой, цыгане сохранили свои этнические обычаи и ценности. Все - от мала до велика - отлично знают свой язык и соблюдают традиции.

Погадать да позолотить ручку. Какая же цыганка, этого не умеет! «Ворожба у нас в крови», – говорит Тамара и тут же предлагает рассказать нам о том, что было и что будет. Верить в это или нет – личное дело каждого. Просить копеечку, еще одна из многовековых традиций цыганского народа. Занимаются этим женщины, в то время как мужчины собирают металлолом и трудятся разнорабочими. С соседями цыганские семьи давно сдружились. Вместе отмечают праздники, ходят друг к другу в гости.

Самобытность этнической группы прекрасно демонстрируют цыганские имена: Еврея, Вайда, Халит, Земфира. Они не только необычно звучат, но также имеют красивые значения.