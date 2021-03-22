Дети-сироты получат жильё

Завершились электронные аукционы на приобретение 4 квартир, общей площадью более 140 квадратных метров, стоимость которых по договорам найма составляет свыше 7 миллионов рублей. Как отметили в министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству, квартиры выдадут после внесения их в состав имущества казны Калмыкии.

Напомним, что в регионе реализуется «дорожная карта» по обеспечению детей-сирот жильем, а также сформирован специализированный жилищный фонд общей площадью более 14 тысяч квадратных метров.

На сегодня обеспечены квартирами 359 граждан данной категории. Помимо этого, за счет средств социальной выплаты, свои жилищные условия улучшили 602 человека.