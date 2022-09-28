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25 ноября, 14:06
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Центральный хурул Калмыкии напоминает о начале ритуалов продления жизни

Центральный хурул Калмыкии напоминает о начале ритуалов продления жизни

Завтра, 26 ноября, начинаются традиционные ритуалы продления жизни, которые проводятся ежегодно проводят в предверии национального праздника Зул.

Начнутся они с молебна долгой жизни Будды Амитаюса, на котором священнослужители будут читать сутру - "Цаглш уга насни судр" - о бесконечной жизни.

Прийти и поучаствовать в молебне может каждый желающий. Но особенно важно продлить года перед Зул людям, родившимся в год Зайца и Курицы. Начало молебна в 9.00ч.

Также 27 ноября пройдёт Ритуал богини долгой жизни Белой Тары "Долкар Цедуб". Монахи будут читать "Цаһан Дәркин насни бүтәл".

Фото: https://t.me/KhurulKalmykia

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