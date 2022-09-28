25 ноября, 14:06
Центральный хурул Калмыкии напоминает о начале ритуалов продления жизни
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Завтра, 26 ноября, начинаются традиционные ритуалы продления жизни, которые проводятся ежегодно проводят в предверии национального праздника Зул.
Завтра, 26 ноября, начинаются традиционные ритуалы продления жизни, которые проводятся ежегодно проводят в предверии национального праздника Зул.
Начнутся они с молебна долгой жизни Будды Амитаюса, на котором священнослужители будут читать сутру - "Цаглш уга насни судр" - о бесконечной жизни.
Прийти и поучаствовать в молебне может каждый желающий. Но особенно важно продлить года перед Зул людям, родившимся в год Зайца и Курицы. Начало молебна в 9.00ч.
Также 27 ноября пройдёт Ритуал богини долгой жизни Белой Тары "Долкар Цедуб". Монахи будут читать "Цаһан Дәркин насни бүтәл".
Фото: https://t.me/KhurulKalmykia