Центральный хурул Калмыкии напоминает о начале ритуалов продления жизни

Завтра, 26 ноября, начинаются традиционные ритуалы продления жизни, которые проводятся ежегодно проводят в предверии национального праздника Зул.



Начнутся они с молебна долгой жизни Будды Амитаюса, на котором священнослужители будут читать сутру - "Цаглш уга насни судр" - о бесконечной жизни.



Прийти и поучаствовать в молебне может каждый желающий. Но особенно важно продлить года перед Зул людям, родившимся в год Зайца и Курицы. Начало молебна в 9.00ч.



Также 27 ноября пройдёт Ритуал богини долгой жизни Белой Тары "Долкар Цедуб". Монахи будут читать "Цаһан Дәркин насни бүтәл".



Фото: https://t.me/KhurulKalmykia