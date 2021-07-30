В Калмыкии стартовал конкурс на лучший эскизный проект памятника-бюста Давиду Кугультинову

В рамках подготовки к празднованию 100-летия со Дня рождения Народного поэта Калмыкии, Героя Социалистического труда и народного депутата СССР Давида Кугультинова, стартовал конкурс на лучший эскизный проект памятника-бюста. В нем могут принять участие все желающие.

Великий сын степей родился 13 марта 1922 года и стал символом республики, а его творческое наследие вошло в сокровищницу национальной литературы.