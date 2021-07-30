Сегодня отмечается Всемирный день туризма

Он был учрежден Всемирной туристской организацией в 1979 году в целях привлечения внимания общественности к важности туризма, его социальному, культурному и экономическому значению. В нашей республике развитию отрасли уделяется большое внимание. Создаются новые туристические объекты, маршруты, улучшается инфраструктура.

Как правило, познакомиться с достопримечательностями республики приезжают в рамках событийного мероприятия либо тура выходного дня. Однако, посмотреть красоты степного края можно в любое время года и любой день. И для этого в республике стараются создать все условия. Подробнее об этом в репортаже Нашего корреспондента Елены Алексенко.