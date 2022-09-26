В Калмыкии стартовал конкурс экологических рисунков "Живу в чистом городе/районе/селе"

Его проводит регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Спецавтохозяйство". В творческом состязании могут участвовать дети от 6 до 10 лет. Работы принимают до 10 ноября по 3 номинациям: "Чистый город/район/село", "Отходы разделяй – природу Калмыкии сохраняй", "Работа регионального оператора по обращению с отходами".



Юные художники могут использовать любой материал и выполнить работу в любой технике (кроме использования компьютерных программ). Всем участникам вручат сертификаты, а призерам конкурса – экоподарки. Рисунки можно принести в офис компании или отправить на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .