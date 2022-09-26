Оперативно- профилактическая операция "Автобус"

Наличие необходимых документов, тахографов, исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин. Все это проверяют сотрудники Госавтоинспекции в ходе оперативно- профилактической операции "Автобус".



Сегодня мероприятие продолжится. Инспекторы ГИБДД проконтролируют соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов.



Особое внимание – водителям, осуществляющим перевозки детей. Все это направлено на профилактику нарушений законодательства и повышение уровня безопасности пассажирских перевозок. Об этом расскажем подробнее в дневном выпуске Вестей.