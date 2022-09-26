Работы по расчистке и дноуглублению реки Элистинки продолжаются

Сегодня подрядчик приступит к работам в черте города. Как отметили в администрации столицы, работы на участке от нулевой отметки до Кировского моста близятся к завершению. Все эти вопросы были рассмотрены входе совещания, под председательством главы города Элисты Николая Орзаева.



На сегодняшний день большинство собственников зданий и сооружений, находящихся возле русла реки, уже дали письменное согласие на проведение работ. До конца недели обратную связь должны получить и от остальных.



"Нам всем необходимо максимально помочь подрядчику. Расчистка русла реки Элиста – долгожданный проект, нужно реализовать его максимально эффективно, при этом не ущемляя законных интересов граждан и бизнеса", – отметил Орзаев.