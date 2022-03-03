Бату Хасиков поздравил Владимира Каруева с присвоением звания «Почетный гражданин Республики Калмыкия»

Указ о присвоении ему звания за особые заслуги в развитии культуры и многолетнюю плодотворную работу известному певцу Владимиру Каруеву вышел 30 марта.

«Народный певец Калмыкии, советник Главы региона Владимир Каруев способствует возрождению и популяризации национального фольклора, воспевает наследие предков, песни в его исполнении невероятно точно передают дух кочевников», отметил Бату Хасиков. И добавил, что, являясь хранителем традиций героического эпоса «Джангар», он достойно продолжает дело своего знаменитого земляка – легендарного сказителя Ээлян Овла.

2 апреля известному джангарчи исполнилось 65 лет.

«Уверен, что он еще долго будет радовать земляков своим творчеством. На протяжении многих лет народная песня «Ээҗин дун» в исполнении Владимира Оконовича Каруева всегда укрепляла мой дух. Пусть так будет и впредь!», – отметил Глава Калмыкии.