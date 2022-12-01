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2 февраля, 10:37
Новости

Сегодня в Национальной библиотеке им. А.М. Амур-Санана продолжается цикл мероприятий, посвященных 80-летию Сталинградской битвы

Сегодня в Национальной библиотеке им. А.М. Амур-Санана продолжается цикл мероприятий, посвященных 80-летию Сталинградской битвы

Гостям ведущие расскажут о сражениях на улицах Сталинграда, заслугах военачальников и рядовых, защищавших город на Волге.

Рассказ будет сопровождаться медиапрезентацией "Символ мужества и славы - Великий город Сталинград": к году празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск, в Сталинградской битве.

Также организаторы проведут тематический вечер "Реквием живым и павшим, урок мужества "Крепость из стали, сердец и огня": Сталинград. Отмечу, мероприятия продлятся до конца месяца.

Скриншот видео с сайта victorymuseum.ru

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