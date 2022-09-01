В Калмыкии создана Комиссия по мобилизации под председательством Главы республики Бату Хасикова

Бату Хасиков: "Сегодня Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным введена частичная мобилизация. Это своевременная и справедливая реакция на угрозы будущему нашей страны, бесчинства и убийства мирных жителей. Наш долг - защищать Россию. Мы не допустим возрождения нацизма во всех его проявлениях".



С членами Комиссии и Правительством региона обсудили первоочередные мероприятия. Будет обеспечено необходимое содействие работе военных комиссариатов.



"Земляки! Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе, проходившие службу в рядах вооруженных сил, имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Каждый мобилизованный получит выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту" - пишет в своих социальных сетях Глава Калмыкии.



Также Бату Хасиков дал поручение проработать дополнительные региональные меры поддержки семьям мобилизованных граждан.



Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.