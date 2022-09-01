В Калмыкии состоится первый языческий фольклорный фестиваль

Концертная программа, турниры по конной стрельбе из лука и борьбе на лошадях, шаманские обряды и реконструкция древних калмыцких обрядов познакомят гостей и участников с национальной культурой и традициями. Предполагается работа фуд-корта и ярмарки ремесленников, предпринимателей и художников, работающих в стиле этно.



Фестиваль состоится 8 октября. Площадка Конноспортивного клуба "Тотем" находится в двух километрах от Элисты по Ставропольской трассе.



Фото из аккаунта Фестиваля "ТОТЕМ".