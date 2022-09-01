Экспертный взгляд на спектакль "Последний декабрь" потомка Пушкина

Серж Гравинец дед, которого был женат на правнучке русского поэта, принял участие в репетиции Театра кукол "Джангар". По словам главного режиссера Алексея Сарангова, спектакль рассказывает о декабристах, благородстве и героизме, о том, как их движение содействовало росту культуры, большому распространению ее в народе, а также жертвенном порыве их жен. Постановка является воссозданием единого интегрированного пространства эпохи, оказавшей влияние на формирование взглядов декабристов. Спектакль-урок "Последний декабрь" состоится 1 октября.



Фото из аккаунта Театра кукол "Джангар".