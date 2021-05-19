18 июня, 13:00
 32 °C
85,99
72,22
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 июня, 13:19
НовостиСпорт

В Калмыкии создана Федерация универсального боя

В Калмыкии создана Федерация универсального боя

 Этот новый вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой, становится все более популярным как среди детей, так и среди взрослых.

На сегодняшний день им занимаются около 200 жителей региона. А недавно был открыт филиал в Приютненском районе. Образование собственной Федерации позволит калмыцким спортсменам не просто выступать на соревнованиях различного уровня, но и выполнять программы мастеров спорта.

Расскажем об этом подробнее в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14.30.

 



 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия