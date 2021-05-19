В Калмыкии создана Федерация универсального боя

Этот новый вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой, становится все более популярным как среди детей, так и среди взрослых.

На сегодняшний день им занимаются около 200 жителей региона. А недавно был открыт филиал в Приютненском районе. Образование собственной Федерации позволит калмыцким спортсменам не просто выступать на соревнованиях различного уровня, но и выполнять программы мастеров спорта.

Расскажем об этом подробнее в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14.30.





