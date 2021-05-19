19 июня в Калмыкии, как и во всей стране, пройдёт Всероссийский Олимпийский день

Он будет посвящён играм в Токио. В нём примут участие Элиста и такие активные муниципалитеты как Яшкульский, Городовиковский, Лаганский, Яшалтинский и Сарпинский районы. Будут соблюдены все требования Роспотребнадзора.

Ввиду нового роста заболеваемости COVID-19 присутствие болельщиков в закрытых залах, где будут проходить соревнования по волейболу среди женских команд, не предусмотрено. Зато можно будет поболеть за своих участников на открытых площадках на территории спорткомплекса «Восточный» и прилегающей к столичной этнокультурной гимназии зоне.

В Республиканской школе шахмат 20 июня состоится блиц-турнир. Сокращён и список самих соревнований. Для участия в Олимпийском дне приглашаются все желающие. Прием заявок завершается сегодня в 16 часов.