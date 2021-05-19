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18 июня, 14:26
НовостиCOVID-19ОбществоЗдравоохранение

На центральной площади Элисты заработает мобильный комплекс для вакцинации

На центральной площади Элисты заработает мобильный комплекс для вакцинации

Для максимального удобства жителей столицы и Целинного района Городская поликлиника еженедельно будет отправлять передвижной мобильный комплекс для вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Он будет работать по субботам с 15 до 20 часов на территории культурного комплекса Пагода семи дней. Но необходимо иметь при себе документы, чтобы ваши данные были внесены в Федеральный реестр вакцинированных.

 

 

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