На центральной площади Элисты заработает мобильный комплекс для вакцинации

Для максимального удобства жителей столицы и Целинного района Городская поликлиника еженедельно будет отправлять передвижной мобильный комплекс для вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Он будет работать по субботам с 15 до 20 часов на территории культурного комплекса Пагода семи дней. Но необходимо иметь при себе документы, чтобы ваши данные были внесены в Федеральный реестр вакцинированных.