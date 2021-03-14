На Региональном штабе по строительству обсудили ремонт и реконструкцию объектов культуры

Глава Калмыкии Бату Хасиков провел заседание еженедельного Регионального штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Участие в заседании приняли члены Правительства Республики Калмыкия и Министерств, Главы районных муниципальных образований, а также руководители подрядных и проектных организаций.

На встрече обсудили строительство по линии Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия.

Министр культуры и туризма Калмыкии Саглара Тюрбеева доложила о ходе реконструкции Дома культуры в поселке Чкаловский и капитального ремонта Дома культуры в поселке Бага-Бурул. Она также рассказала о работе на объектах Детской школы искусств в селе Троицкое, Театра кукол, Русского театра драмы и комедии и Калмыцкой государственной филармонии.

«Особое внимание уделили учреждениям в небольших населенных пунктах – реконструкции и ремонту сельских Домов культуры. Важно обеспечить всех наших жителей комфортными условиями для жизни и досуга, площадками для творчества», – отметил Глава Калмыкии.

Глава Калмыкии обсудил с Главами муниципалитетов, и с подрядчиками график работ, проектные решения и сроки. Бату Хасиков подчеркнул, что усиливать строительную отрасль необходимо на всех этапах – от планирования и проектирования до строительных работ.

В завершение Бату Сергеевич сказал: «Все рабочие процессы должны быть максимально усовершенствованы и отточены. И для этого важно наладить коммуникацию и взаимодействие со всеми участниками отрасли».