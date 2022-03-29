В Калмыкии создадут криобанк скота

Научно-производственный центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных открыли при КалмГУ. Также в этом году в Калмыкии создадут банк замороженных эмбрионов из оплодотворенных яйцеклеток. Для этого ученые используют материал специально отобранных быков и коров, пишет «Российская газета».

Уточняется, что на создание центра региональный Минсельхоз выделил грант в размере 30 млн рублей.

Как сообщили изданию в научно-производственном центре, основная цель – повысить генетические качества сельхозживотных в России и снабдить хозяйства хорошим племенным материалом.

«Например, от одного барана-производителя можно получать в год не менее 10 тыс. доз семени, хотя в естественных условиях он, как правило, «покрывает» лишь до 70 овец. Кстати, замороженный материал можно отправлять за пределы региона и на экспорт», – отмечает директор центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных Арсланг Хахлинов.

В этом году в Калмыкию доставят трех баранов породы дорпер из Германии. Помимо этого, в селекционном центре Ставрополья центр приобрел четырех баранов-производителей. Полученным от них материалом осеменили более 1,5 тыс. овец в хозяйствах Калмыкии.

Материал специально отобранных быков и коров будут хранить в банке замороженных эмбрионов из оплодотворенных яйцеклеток. Такой криобанк скота откроют в текущем году.

По его словам, в обычных условиях корова приносит до двух телят в год. Однако за счет использования эмбрионов можно добиться более многочисленного потомства..