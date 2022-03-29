Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днем российского парламентаризма

Уже 10 лет мы официально отмечаем памятную дату, которая берет свое начало в 1906 году, когда заработала первая Государственная Дума

Сегодня мы продолжаем развивать ценности парламентаризма. Ключевая роль в этом отводится Федеральному Собранию России, законодательному органу Калмыкии – Народному Хуралу. Большая ответственность лежит на народных избранниках.

Депутат Государственной Думы от Калмыкии Бадма Николаевич Башанкаев после начала специальной военной операции неоднократно выезжал на Донбасс в составе групп врачей, оперировал и спасал жизни. Бадма Николаевич работает над решением самых сложных вопросов развития нашей республики и продолжает реализовывать проекты, улучшающие нашу медицину.

Наш земляк – Председатель Комитета Государственной Думы по туризму Сангаджи Андреевич Тарбаев – продвигает федеральные проекты и инициативы регионов, активно поддерживает родную республику. И Бадма Николаевич, и Сангаджи Андреевич уже много лет помогают своей малой Родине

Открытый диалог с жителями, доверие со стороны земляков, тесное взаимодействие с муниципалитетами – вот та основа, от которой зависит эффективность работы как законодательной, так и исполнительной власти. И сегодня наши слаженные совместные действия имеют особое, принципиальное значение.