Делегаты из Калмыкии - участники Форума молодых преподавателей родных языка и литературы ЮФО

Он проходит сегодня в Майкопе. В рамках пленарной части с участием руководителя Федерального института родных языков Э.И. Боковой, спикеры обсуждали вопросы государственной образовательной и языковой политики, поднимали проблемы и выявляли ключевые направления в сохранении и развитии родных литературы и языков народов России. В программе:

мастер-классы лучших учителей и участников финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства, работа тематических площадок, посвященных современным методическим трендам, а также обсуждение практик популяризации изучения языка и культуры в семьях.

В ходе интерактивной сессии учитель Троицкой средней школы им. Г.К. Жукова Цаган Боярова провела с участниками форума мастер-класс на тему: "Тодо бичиг - культурное наследие калмыцкого народа".

По его окончании участники - педагоги из разных регионов, узнали об истории национальной письменности, ее развитии, но и смогли сформировать навыки написания отдельных слов на Тодо бичиг.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия