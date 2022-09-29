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30 декабря, 08:47
Новости

Стартовал Всероссийский конкурс "Лучший зимний двор России"

Стартовал Всероссийский конкурс "Лучший зимний двор России"

В нем может принять участие любой гражданин России, для этого необходимо подать заявку с приложением эссе и фотографий. Конкурс направлен на поиск самого лучшего новогоднего оформления двора.

Он продлится до 28 февраля следующего года. До 15 марта члены жюри рассмотрят заявки и выберут победителей. Их определят в номинациях за лучшее зимнее мероприятие во дворе, лучшую зимнюю инфраструктуру и оформление двора.

Кроме того, параллельно на сайте будет проходить народное голосование за поданные заявки.

Фото: cdn.er.ru

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