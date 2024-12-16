В Калмыкии состоялся региональный методический семинар «Реализация Единой модели профориентации на основном и продвинутом уровнях»

Семинар прошел в республиканском Торгово-технологическом колледже. В работе семинара участвовали представители школ республики, партнёры проекта «Билет в будущее» - торгово-технологический, Калмыцкий медицинский и Элистинский политехнический колледжи, а также партнёры-работодатели.

В ходе мероприятия состоялся конструктивный разговор о ходе реализации и перспективных планах деятельности школ республики по профориентационным мероприятиям.

На пленарном заседании выступающие в ходе деловой дискуссии обменялись опытом. В практической части семинара педагоги занимались по программам профессиональных проб и дополнительного образования. На 6 площадках участники семинара познакомились с практическими навыками по профессиям.

В заключительной части семинара по итогам 2024 года были отмечены лучшие педагоги-навигаторы проекта «Билет в будущее».

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия