18 декабря, 10:51
 3 °C
108,34
103
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 декабря, 07:48
НовостиКриминал

В Калмыкии предприниматель без лицензии продавал сжиженный углеводородный газ

В Калмыкии предприниматель без лицензии продавал сжиженный углеводородный газ

Прокуратура Лаганского района в ходе проверки установила, что в нарушение закона, на одной из АГЗС продается сжиженный углеводородный газ без лицензии по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

В отношении владельца АГСЗ, в целях защиты прав граждан, окружающей среды, предупреждения аварий на опасных производственных объектах, возбуждено дело об административном правонарушении.

Лаганский районный суд привлек к ответственности нерадивого предпринимателя. Деятельность АГЗС приостановлена на 30 суток.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия