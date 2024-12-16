В Калмыкии предприниматель без лицензии продавал сжиженный углеводородный газ

Прокуратура Лаганского района в ходе проверки установила, что в нарушение закона, на одной из АГЗС продается сжиженный углеводородный газ без лицензии по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

В отношении владельца АГСЗ, в целях защиты прав граждан, окружающей среды, предупреждения аварий на опасных производственных объектах, возбуждено дело об административном правонарушении.

Лаганский районный суд привлек к ответственности нерадивого предпринимателя. Деятельность АГЗС приостановлена на 30 суток.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия