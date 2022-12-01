В рамках векового юбилея служб полиции в Калмыкии состоялся первый этап всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", среди участковых уполномоченных полиции и сотрудников патрульно-постовой службы



Команды показали свои способности в правовой, служебной, огневой и физической подготовке, достойно справившись со всеми этапами состязаний. Бадьма Антонов из межрайонного отдела полиции "Городовиковский" стал лучшим среди участковых уполномоченных полиции, а сотрудники патрульно-постовой службы Александр Манджиев и Валерий Носков заняли первое место в среднем начальствующем составе.



Эти участники продолжат свой путь на следующий этап конкурса, представляя Калмыкию в Москве.



Фото: Мвд-По Республике-Калмыкия