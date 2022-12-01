Праздничное мероприятие в рамках Фестиваля тюльпанов пройдет в субботу в парке “Бумба”

Эта зона общественного пользования была благоустроена в прошлом году благодаря проекту “Формирование комфортной городской среды” и нацпроекта "Жилье и городская среда", инициатором которого выступил Президент РФ Владимир Путин. Сегодня этот парк стал предметом особой гордости жителей поселка. Сообщает официальный телеграм-канал Ики-Бурульского муниципалитета.



Напомним, что любой желающий может поучаствовать в благоустройстве региона, проголосовав до 31 мая на сайте za.gorodsreda.ru.