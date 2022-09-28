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21 ноября, 14:24
Новости

Минсоцразвития РК помогает гражданам, вынужденно покинувшим Херсонскую область

Минсоцразвития РК помогает гражданам, вынужденно покинувшим Херсонскую область

По состоянию на 21 ноября количество прибывших составляет 17 человек, в том числе 3 детей и два пенсионера.

"В Городовиковске, на базе общежития БПОУ РК "Многопрофильный колледж" действует пункт временного размещения для беженцев, прибывающих в нашу республику. Работаем совместно с муниципалитетом. Для граждан созданы необходимые условия, организовано горячее питание и медицинская помощь. Также передали детское питание и памперсы, кроватку, приобрели новую детскую коляску для ребенка в возрасте 1 год и 1 месяц. Нашими специалистами проводится работа по оказанию содействия в оформлении необходимых документов для получения мер соцподдержки", - рассказала Министр социального развития, труда и занятости РК Марина Ользятиева.

Всего на данный момент в Калмыкии развернуты 3 подобных пункта.

Фото представлено пресс-службой Министерства социального развития, труда и занятости РК.

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