Минсоцразвития РК помогает гражданам, вынужденно покинувшим Херсонскую область

По состоянию на 21 ноября количество прибывших составляет 17 человек, в том числе 3 детей и два пенсионера.



"В Городовиковске, на базе общежития БПОУ РК "Многопрофильный колледж" действует пункт временного размещения для беженцев, прибывающих в нашу республику. Работаем совместно с муниципалитетом. Для граждан созданы необходимые условия, организовано горячее питание и медицинская помощь. Также передали детское питание и памперсы, кроватку, приобрели новую детскую коляску для ребенка в возрасте 1 год и 1 месяц. Нашими специалистами проводится работа по оказанию содействия в оформлении необходимых документов для получения мер соцподдержки", - рассказала Министр социального развития, труда и занятости РК Марина Ользятиева.



Всего на данный момент в Калмыкии развернуты 3 подобных пункта.



Фото представлено пресс-службой Министерства социального развития, труда и занятости РК.