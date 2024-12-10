В Калмыкии состоялось заседание правительственной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Обсуждались вопросы организации горячего питания в общеобразовательных организациях и иммунопрофилактики природно-очаговых и особо опасных инфекций в республике.

Управление Роспотребнадзора отметило основные проблемы, связанные с питанием в школах - неправильное ведение документации, отсутствие контроля за хранением продукции, нехватка персонала, несвоевременные медицинские осмотры.

- «Необходимо, чтобы каждый глава РМО и городского муниципального образования сформировал и утвердил конкретный план мероприятий по исправлению ситуации», - сказала и. о. вице-премьера-министра социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия Марины Ользятиевой и обозначила круг задач для выполнения.

В ходе обсуждения вопроса иммунопрофилактики в Калмыкии, и. о. министра здравоохранения республики Булат Сараев сообщил, что ожидается поставка 800 доз вакцины против бруцеллеза, 450 доз от сибирской язвы, противочумный препарат – в количестве 1000 доз и 525 доз вакцины против бешенства. Сараев обратил внимание на то, что выделяемых средств на закупку вакцин недостаточно.

Минздраву РК поручено обеспечить соответствующее материально-техническое оснащение медучреждений, продолжить информационно-разъяснительную работу по профилактике смертельно опасных заболеваний.

Фото: Правительство Республики Калмыкия