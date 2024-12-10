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12 декабря, 12:22
НовостиСобытиеЭкология

В Калмыкии начался брачный период у сайгаков.

В Калмыкии начался брачный период у сайгаков.

Вначале идет процесс формирования «гаремов». Самец отбивает самок по 5—10 голов, охраняя их от посягательства соперников. Количество самок в «гареме» зависит от силы сайгака.

В это время поведение животных и их внешний вид, в первую очередь самцов, сильно меняется. Их шея, грудь и передние ноги окрашиваются в черные цвета, носы раздуваются до устрашающих соперника размеров, а пышные бакенбарды довершают их солидный и мужественный внешний вид. Они обрастают густой и длинной серо-белой шерстью.

Во время брачного периода рогали охраняют свой гарем, в это время за ними внимательно наблюдают инспекторы заповедника «Черные земли». Краснокнижные сайгаки будут биться в ожесточенных турнирных схватках за прекрасных дам. Все это действо будет длиться около двух недель.

Фото: Заповедник "Черные земли"

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