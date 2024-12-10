В Калмыкии продолжается реализация практики инициативного бюджетирования.

В 2025 году на программу инициативного бюджетирования в республиканском бюджете предусмотрено 96 млн рублей.

В этом году финансирование программы увеличилось более чем в пять раз по сравнению с 2019 годом: запланированы к реализации 68 проектов общей стоимостью 100,8 млн рублей.

В рамках программы инициативных проектов активные жители РК могут определять общественные территории для благоустройства. 10 % затрат берут на себя граждане, остальное финансируется из бюджета.

- «В части финансирования программы инициативного бюджетирования лимит на проект от одного заявителя увеличен вдвое – с полутора до трех миллионов рублей, что позволит выполнять социальные обязательства властей перед жителями, а также решать многие серьезные проблемы, которые ранее не были объектом внимания», – отметила председатель правительства РК Гиляна Босхомджиева.