В Калмыкии состоялось совещание, посвящённое актуальным вопросам региональной системы оценки качества общего образования

Зональное совещание министерства образования и науки республики прошло в Сарпинском районе. И.о министра Булган Ангирова рассказала об итогах экзаменационной кампании текущего года.

В работе участвовали специалисты министерства образования и науки республики, муниципальных органов управления образованием, курирующие вопросы государственной итоговой аттестации.

Здесь не только проанализировали итоги ГИА и ВПР в 2024 году, но и рассмотрели основные направления подготовки к ГИА-2025 и нововведения ВПР-2025 учебного года, технологические особенности обмена материалами ГИА. Эти актуальные темы по организации и проведения ГИА необходимо знать каждому, кто будет задействован в подготовке и проведении экзаменов.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия