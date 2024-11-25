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27 ноября, 11:47
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В Калмыкии состоялось совещание, посвящённое актуальным вопросам региональной системы оценки качества общего образования

В Калмыкии состоялось совещание, посвящённое актуальным вопросам региональной системы оценки качества общего образования

Зональное совещание министерства образования и науки республики прошло в Сарпинском районе. И.о министра Булган Ангирова рассказала об итогах экзаменационной кампании текущего года.

В работе участвовали специалисты министерства образования и науки республики, муниципальных органов управления образованием, курирующие вопросы государственной итоговой аттестации.

Здесь не только проанализировали итоги ГИА и ВПР в 2024 году, но и рассмотрели основные направления подготовки к ГИА-2025 и нововведения ВПР-2025 учебного года, технологические особенности обмена материалами ГИА. Эти актуальные темы по организации и проведения ГИА необходимо знать каждому, кто будет задействован в подготовке и проведении экзаменов.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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