Спортсмены Калмыкии выступили успешно во всероссийских соревнованиях по рукопашному бою памяти Олега Бутейко

В Калининграде юбилейное всероссийское соревнование по рукопашному бою памяти старшего лейтенанта полиции Олега Бутейко прошли во дворце спорта «Юность». Более 600 спортсменов из 35 регионов России приняли участие в соревнованиях. Турнир объединил россиян от 12 лет до 21 года.

Калмыцкие спортсмены ВСПК «Морпех» Анастасия Соятинова и Джалсан Музрев завоевали золотые медали.

Второе место у Мергена Басангова и третье место у Олега Тюмидова. Калмыцкие спортсмены тренируются под руководством Мергена Мархаева.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК