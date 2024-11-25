Спортсмены Калмыкии выступили успешно во всероссийских соревнованиях по рукопашному бою памяти Олега Бутейко
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В Калининграде юбилейное всероссийское соревнование по рукопашному бою памяти старшего лейтенанта полиции Олега Бутейко прошли во дворце спорта «Юность». Более 600 спортсменов из 35 регионов России приняли участие в соревнованиях. Турнир объединил россиян от 12 лет до 21 года.
Калмыцкие спортсмены ВСПК «Морпех» Анастасия Соятинова и Джалсан Музрев завоевали золотые медали.
Второе место у Мергена Басангова и третье место у Олега Тюмидова. Калмыцкие спортсмены тренируются под руководством Мергена Мархаева.
Фото: Министерство физической культуры и спорта РК