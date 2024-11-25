В Калмыкии завершены все подготовительные работы для обеспечения безопасного движения по автодорогам общего пользования регионального значения протяженностью 1189 км 254 м.

Для работы в зимних условиях на дорогах будет задействована 131 единица спецтехники. Это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, два роторных снегоочистителя, погрузчики, бульдозеры и десять тракторов со снегоочистительным оборудованием.

Как сообщила и. о. заместителя министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Киштя Мелентьева для борьбы с гололедицей дорожные службы заготовили более двух тонн технической соли и почти 22 тысячи кубометра песка. Производственные базы обустроены теплыми стоянками.

В Элисте также завершен комплекс подготовительных мероприятий. Как сообщил директор МУП «Горзеленхоз» Очир Баранов, специализированная дорожная техника к работе в зимних условиях готова, предварительно проведены ремонтные и профилактические работы по подготовке спецтехники. Заготовлен необходимый противогололедный запас – 6 тысяч тонн песко-соляной смеси, в общественных местах высокой проходимости установлены емкости для посыпки.

По данным федерального учреждения Упрдор «Каспий», в рамках комплексной подготовки к работе в зимний период на участках федеральных трасс в Калмыкии обеспечена готовность 119 единиц техники.

Фото: Правительство Республики Калмыкия