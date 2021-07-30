В Калмыкии состоялось первое занятие по направлению подготовки IT-специалистов

Теперь оно доступно на базе факультета дополнительного образования КалмГУ, благодаря соглашению Министерства цифрового развития, опорного ВУЗа и одной из крупных IT-компаний. По итогам отбора, слушателями стали 17 человек. В их числе – 2 инвалида по слуху. Как отметил профильный министр Алексей Этеев, это направление пользуется большой популярностью как у молодёжи, так и у старшего поколения. Полученные знания они смогут применить на практике.

Как отмечает проректор по экономике и инновациям КалмГУ Эльза Мантаева, такие курсы – лишь первый шаг в рамках долгосрочного сотрудничества в сфере развития направлений подготовки IT-специалистов.