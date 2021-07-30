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19 сентября, 13:23
НовостиКультура

Ансамбль «Тюльпан» участвует в масштабном федеральном проекте «Мы Россия»

Ансамбль «Тюльпан» участвует в масштабном федеральном проекте «Мы Россия»

 В его рамках у коллектива запланирован гастрольный тур по пяти городам России с программой «Степные узоры». Она состоит из лучших хореографических и вокальных номеров, для которых задействовано более четырёхсот уникальных костюмов, отражающих быт кочевого народа. Первый концерт в Нальчике уже прошёл, следующее выступление состоится в Астрахани уже 24 сентября. Также в списке Казань, Набережные Челны и Ставрополь.

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