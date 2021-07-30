Активисты регионального ОНФ оказали помощь пациентам детского противотуберкулезного диспансера

Общественники совместно с представителями благотворительного фонда «Российский детский фонд» посетили лечебное учреждение и передали для маленьких пациентов сезонные фрукты и овощи. Также ребятам вручили наборы для творчества с канцелярскими товарами. Как отметила заведующая диспансером Марина Даванова, подарков хватит на каждого ребёнка, а фруктов хватит на целую неделю, что положительно скажется на успешном лечении подопечных.