20 сентября, 02:37
 14 °C
85,46
72,56
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 сентября, 18:31
НовостиБлаготворительность

Активисты регионального ОНФ оказали помощь пациентам детского противотуберкулезного диспансера

Активисты регионального ОНФ оказали помощь пациентам детского противотуберкулезного диспансера

Общественники совместно с представителями благотворительного фонда «Российский детский фонд» посетили лечебное учреждение и передали для маленьких пациентов сезонные фрукты и овощи. Также ребятам вручили наборы для творчества с канцелярскими товарами. Как отметила заведующая диспансером Марина Даванова, подарков хватит на каждого ребёнка, а фруктов хватит на целую неделю, что положительно скажется на успешном лечении подопечных.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия