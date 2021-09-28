В Элисте продолжаются санитарные рейды

Регулярные рейды предприятий торговли и сферы услуг, проводимые региональным министерством экономики и торговли, дают свои результаты. Предприниматели и продавцы точно соблюдают все предписания Роспотребнадзора. Их немало, но за полтора года пандемии даже самые нерадивые усвоили их назубок. В каждом торговом павильоне установлен рециркулятор, в наличии жидкости для обработки рук, термометры, маски. Подробнее о том, какие меры защиты соблюдаются в магазинах Элисты, смотрите в дневном выпуске «Вести Калмыкия».