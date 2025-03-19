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20 марта, 13:35
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В Калмыкии прошел региональный этап Всероссийского фестиваля ГТО.

В Калмыкии прошел региональный этап Всероссийского фестиваля ГТО.

Мероприятие посвящено юбилею — 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Нормы ГТО сдавали работники предприятий и организаций Республики Калмыкия в возрасте от 25 до 64 лет.

В командном зачете первое место заняла столица республики — Элиста, второе место досталось Целинному району, а третье место занял Октябрьский район.

По итогам выполнения эстафеты и нормативов ГТО команда Республиканского центра спортивной подготовки (РЦСП) завоевала первое место в общем зачете на региональном этапе Всероссийского фестиваля ГТО, набрав 600 баллов и получив путевку на Всероссийский финал в Сочи, который состоится с 24 по 30 апреля.

В личных зачетах лидировали спортсмены Яшалтинского, Целинного, Октябрьского, Яшкульского и Лаганского районов.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

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