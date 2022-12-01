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2 марта, 10:31
Новости

В Калмыкии состоялись финальные игры по баскетболу среди школьников

В Калмыкии состоялись финальные игры по баскетболу среди школьников

Соревнования прошли на спортивной площадке Ойрат-Арены. В завершающем этапе приняло участие 8 команд.

По результатам состязаний у девушек третье место заняла Алцынхутинская школа, на второй ступени пьедестала – девчата из Троицкого, почетное первое место заняли девушки из элистинской школы №21.

Среди мальчиков третьими стали ребята из Троицкой школы, серебряными призерами – баскетболисты Алцынхутинской СОШ, а на первую ступень пьедестала почета поднялись ученики Элистинской многопрофильной гимназии.

Фото: Минспорта Калмыкии

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