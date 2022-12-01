2 марта, 10:31
В Калмыкии состоялись финальные игры по баскетболу среди школьников
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Соревнования прошли на спортивной площадке Ойрат-Арены. В завершающем этапе приняло участие 8 команд.
Соревнования прошли на спортивной площадке Ойрат-Арены. В завершающем этапе приняло участие 8 команд.
По результатам состязаний у девушек третье место заняла Алцынхутинская школа, на второй ступени пьедестала – девчата из Троицкого, почетное первое место заняли девушки из элистинской школы №21.
Среди мальчиков третьими стали ребята из Троицкой школы, серебряными призерами – баскетболисты Алцынхутинской СОШ, а на первую ступень пьедестала почета поднялись ученики Элистинской многопрофильной гимназии.
Фото: Минспорта Калмыкии