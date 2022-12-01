В Калмыкии состоялись финальные игры по баскетболу среди школьников

Соревнования прошли на спортивной площадке Ойрат-Арены. В завершающем этапе приняло участие 8 команд.



По результатам состязаний у девушек третье место заняла Алцынхутинская школа, на второй ступени пьедестала – девчата из Троицкого, почетное первое место заняли девушки из элистинской школы №21.



Среди мальчиков третьими стали ребята из Троицкой школы, серебряными призерами – баскетболисты Алцынхутинской СОШ, а на первую ступень пьедестала почета поднялись ученики Элистинской многопрофильной гимназии.



Фото: Минспорта Калмыкии