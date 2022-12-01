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2 марта, 10:08
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Красную книгу Калмыкии переиздадут

Красную книгу Калмыкии переиздадут

Члены рабочей группы по ведению Красной книги Калмыкии обсудили вопросы подготовки к изданию 2-й редакции. Назначены руководители секций экспертов по 6 направлениям — по млекопитающим, птицам, беспозвоночным, высшим и низшим растениям, а также по амфибиям, рептилиям и рыбам.

До 20 марта будет определен график необходимых выездов в районы республики для проведения полевых исследований. И до 1 мая будет определен предварительный список видов, занесенных в Красную книгу.

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