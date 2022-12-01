В Элисте прошел литературный вечер, посвященный 95-летию народного писателя Калмыкии Алексея Балакаева

Об этом сообщает телеграм-канал Национальной библиотеки. Вклад Балакаева в литературу и культуру Калмыкии невозможно переоценить. Он – автор более 70 книг, многие из которых переведены и изданы на языках народов мира. Его творчество перешагнуло рамки национальной литературы, стали достоянием широкого круга читателей.



В ходе мероприятия сотрудник библиотеки рассказала читателям о жизни и творчестве народного писателя, о его неоценимом вкладе в литературу.



Фото: Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана РК