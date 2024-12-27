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10 января, 15:26
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В Калмыкии в городе Лагани завершилась торжественная церемония открытия памятника герою Российской Федерации гвардии капитану Мингияну Лиджиеву.

В Калмыкии в городе Лагани завершилась торжественная церемония открытия памятника герою Российской Федерации гвардии капитану Мингияну Лиджиеву.

Гвардии капитан 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Мингиян Лиджиев, награжденный орденом Мужества, медалями и званием Героя Российской Федерации (посмертно) навечно остался в строю.

Почетное право открыть памятник герою России предоставлено матери Мингияна Баир Владимировне и главе Республики Калмыкия Бату Хасикову.

Скульптор памятника герою - Николай Жуков – автор многих значительных монументов и памятников страны. Он участвовал в реконструкции мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой области, возведении Ржевского мемориала. По его проекту создавался памятник поэту Николаю Рубцову и первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Державину.

Минутой молчания почтили в Лагани память героя России и возложили к подножию цветы.

Подробнее о церемонии расскажем в вечернем выпуске в 21:10.

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