В Калмыкии в городе Лагани завершилась торжественная церемония открытия памятника герою Российской Федерации гвардии капитану Мингияну Лиджиеву.

Гвардии капитан 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Мингиян Лиджиев, награжденный орденом Мужества, медалями и званием Героя Российской Федерации (посмертно) навечно остался в строю.

Почетное право открыть памятник герою России предоставлено матери Мингияна Баир Владимировне и главе Республики Калмыкия Бату Хасикову.

Скульптор памятника герою - Николай Жуков – автор многих значительных монументов и памятников страны. Он участвовал в реконструкции мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой области, возведении Ржевского мемориала. По его проекту создавался памятник поэту Николаю Рубцову и первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Державину.

Минутой молчания почтили в Лагани память героя России и возложили к подножию цветы.

Подробнее о церемонии расскажем в вечернем выпуске в 21:10.